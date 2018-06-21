Нападение на активиста в Одессе: дело передано в Главное следственное управление

В Одессе 5 июня неизвестные напали с ножом на активиста Устименко

Дело нападения на активиста Виталия Устименко, которое произошло 5 июня 2018 года в Одессе, передано в Главное следственное управление. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины приняли к своему производству расследование по фактам покушения на убийство общественного активиста в Одессе", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователями осуществляется досудебное расследование по фактам убийства и причинения телесных повреждений другим гражданам, в которых фигурирует потерпевший.

Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется расследование в уголовных процессах, открытых по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), а также по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

"Полицейские проводят ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление обстоятельств этих уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Устименко.

Как отмечается, одесская полиция объявила в розыск двух человек, которых подозревают в нападении на активиста "Автомайдана" Виталия Устименко.