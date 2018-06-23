Напад на активіста в Одесі: до потерпілого приставили державну охорону

Устименко відомий участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади"
Активісту Віталію Устименко, на якого напали в Одесі 5 червня 2018 року, приставили державну охорону. Про це поінформував активіст у своєму Facebook.
Через два тижню після замасі мені надано державну охорону.Опубліковано Віталієм Устименком П'ятниця, 22 червня 2018 р.
Відзначимо, в Одесі 5 червня, невідомі напали з ножем на активіста Автомайдана, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименко.
Устименко відомий своєю участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади".
Одеська поліція оголосила в розшук двох осіб, яких підозрюють у нападі на активіста "Автомайдану" Віталія Устименко.
Поліція опублікувала фото підозрюваних.
Нагадаємо, справу нападу на активіста Віталія Устименко передано в Головне слідче управління.