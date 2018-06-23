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Інтерв'ю

Напад на активіста в Одесі: до потерпілого приставили державну охорону

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 01:05
Фото: Віталій Устименко (facebook.com/Виталий Устименко)
Фото: Віталій Устименко (facebook.com/Виталий Устименко)

Устименко відомий участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади"

Активісту Віталію Устименко, на якого напали в Одесі 5 червня 2018 року, приставили державну охорону. Про це поінформував активіст у своєму Facebook.

 

Через два тижню після замасі мені надано державну охорону.

Опубліковано Віталієм Устименком П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Відзначимо, в Одесі 5 червня, невідомі напали з ножем на активіста Автомайдана, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименко.

Устименко відомий своєю участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади".

Одеська поліція оголосила в розшук двох осіб, яких підозрюють у нападі на активіста "Автомайдану" Віталія Устименко.

Поліція опублікувала фото підозрюваних.

Нагадаємо, справу нападу на активіста Віталія Устименко передано в Головне слідче управління.

Напад на активіста в Одесі: справу передано до Головного слідчого управління У Одеській області чоловіка судитимуть за державну зраду
Теги публікації: Одеса, охрана, нападение, активисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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