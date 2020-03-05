Нападающий "Динамо" Русин подписал новый контракт с клубом

Нападающий "Динамо" Назарий Русин подписал новое соглашение с киевским клубом. Об этом информирует пресс-служба "бело-синих".

Новое соглашение рассчитано на пять лет - до 28 февраля 2025 года.

Русин перешел в "Динамо" в 2015 году. За киевскую команду он дебютировал в выездном поединке группового этапа Лиги Европы-2017/2018 против албанского "Скендербеу" (2:3), в котором сразу отметился забитым мячом. Всего за "бело-синих" во всех турнирах провел 29 матчей, забил 7 голов.

Напомним, "Динамо" вернуло из аренды нападающего Назария Русина, который последние полгода выступал за луганскую "Зарю". Киевляне воспользовались опцией досрочного возвращения из-за ситуации с Артемом Бесединым. Игрок получил годичную дисквалификацию в связи с допингом.

За место в стартовом составе "Динамо" Русин конкурирует с Франом Солем, а Ибрагим Каргбо на данный момент восстанавливается от травмы.

"Динамо" находится на третьем месте турнирной таблицы УПЛ. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 14 очков.