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УЕФА на год дисквалифицировал форварда "Динамо" Беседина

Новости » Спорт     25.02.2020 - 16:52
УЕФА на год дисквалифицировал форварда "Динамо" Беседина
Фото: Артем Беседин (fcdynamo.kiev.ua)

Футболист нарушил антидопинговые правила

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на год отстранил нападающего "Динамо" Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте киевского клуба.

Футболист был временно отстранен от участия в соревнованиях еще 19 декабря 2019 года, поэтому срок действия дисквалификации начинается именно с этого дня.

По ходатайству форварда, дело рассматривалось сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами.

Киевский клуб после ознакомления с полным текстом документа сообщит отдельно, будет ли обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме" (3:4). Из-за ситуации с положительной допинг-пробой футболиста временно был отстранен от работы главный врач киевского клуба Леонид Миронов.

Напомним, из-за ситуации с Бесединым "Динамо" досрочно вернуло арендованного форварда, который последние полгода выступал за луганскую "Зарю".

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