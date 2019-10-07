Нападающий "Динамо" единогласно признан лучшим игроком 10 тура УПЛ

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин признан лучшим футболистом 10 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Форвард помог своей команде добыть важную победу, оформив дубль в ворота ковалевского "Колоса" (4:0). Помимо голов, на счету Беседина также заработанный пенальти.

Отмечается, что за игрока отдали свои голоса все без исключения члены экспертной комиссии УПЛ.

Лучшим тренером 10 тура чемпионата Украины был признан наставник "Александрии" Владимир Шаран. Его команда одержала победу над "Карпатами" со счетом 2:1.

После этой победы "Александрия" поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице. Киевский клуб идет на второй строчке.

В следующем туре "Динамо" дома будет принимать "Александрию". Игра запланирована на 20 октября.

Напомним, по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА опубликовал список лучших игроков, в первой сотне которого нашлось место двум игрокам киевского "Динамо".

Полузащитник Виталий Буяльский, который стал автором победного гола в ворота "Мальме" (1:0), занял 51 место в рейтинге, набрав 1914 баллов. Защитник Артем Шабанов на 97 позиции с 1529 пунктами.