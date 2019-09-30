ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 9 тура чемпионата

Новости » Спорт    30.09.2019 - 13:14
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 9 тура чемпионата
Фото: "Мариуполь" - "Десна" (desna.football)

Обе награды достались "Десне"

Украинская Премьер-лига (УПЛ) определила лучшего футболиста и тренера 9 тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам голосования экспертного совета, лучшим наставником признан главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь. Его команда уверенно победила в "Мариуполе" (4:0), забив четыре безответных мяча.

Автор дубля в ворота приазовцев нападающий "Десны" Александр Филиппов признан лучшим игроком тура. Он опередил одноклубников Дмитрия Хлебаса и Егора Картушова, форварда "Зари" Назария Русина и вингера "Динамо" Беньямина Вербича.

Команда Рябоконя продолжает находиться на втором месте турнирной таблицы УПЛ. Одинаковое количество очков с черниговчанами имеет киевское "Динамо", однако подопечные Рябоконя опережают "бело-синих" по дополнительным показателям.

"Десна" нанесла разгромное поражение недавним участникам еврокубков и продолжает идти на втором месте, что на таком солидном уже отрезке турнирной дистанции можно называть одной из сенсаций чемпионата", - говорится в сообщении.

Напомним, победа над "Динамо" принесла главному тренеру и полузащитнику "Десны" Александру Рябоконю и Владиславу Калитвинцеву звание лучших в 7 тура чемпионата Украины.

Два игрока "Динамо" попали в сотню лучших после 1 тура Лиги Европы УПЛ назвала лучшего футболиста и тренера августа
Новости Украины Чемпионат УкраинытренерУПЛФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь