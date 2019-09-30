УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 9 тура чемпионата

Фото: "Мариуполь" - "Десна" (desna.football)

Обе награды достались "Десне"

Украинская Премьер-лига (УПЛ) определила лучшего футболиста и тренера 9 тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам голосования экспертного совета, лучшим наставником признан главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь. Его команда уверенно победила в "Мариуполе" (4:0), забив четыре безответных мяча.

Автор дубля в ворота приазовцев нападающий "Десны" Александр Филиппов признан лучшим игроком тура. Он опередил одноклубников Дмитрия Хлебаса и Егора Картушова, форварда "Зари" Назария Русина и вингера "Динамо" Беньямина Вербича.

Команда Рябоконя продолжает находиться на втором месте турнирной таблицы УПЛ. Одинаковое количество очков с черниговчанами имеет киевское "Динамо", однако подопечные Рябоконя опережают "бело-синих" по дополнительным показателям.

"Десна" нанесла разгромное поражение недавним участникам еврокубков и продолжает идти на втором месте, что на таком солидном уже отрезке турнирной дистанции можно называть одной из сенсаций чемпионата", - говорится в сообщении.

Напомним, победа над "Динамо" принесла главному тренеру и полузащитнику "Десны" Александру Рябоконю и Владиславу Калитвинцеву звание лучших в 7 тура чемпионата Украины.