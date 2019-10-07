Нападник "Динамо" одноголосно визнаний кращим гравцем 10 туру УПЛ

Нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін визнаний кращим футболістом 10 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Форвард допоміг своїй команді здобути важливу перемогу, оформивши дубль у ворота Ковалевського "Колоса" (4:0). Крім голів, на рахунку Бєсєдіна також зароблений пенальті.

Зазначається, що за гравця віддали свої голоси все без винятку члени експертної комісії УПЛ.

Кращим тренером 10 туру чемпіонату України був визнаний наставник "Олександрії" Володимир Шаран. Його команда здобула перемогу над "Карпатами" з рахунком 2:1. Після цієї перемоги "Олександрія" піднялася на четверту позицію в турнірній таблиці.

Нагадаємо, за підсумками першого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА опублікував список кращих гравців, в першій сотні якого знайшлося місце двом гравцям київського "Динамо".

Півзахисник Віталій Буяльський, який став автором переможного гола в ворота "Мальме" (1:0), зайняв 51 місце в рейтингу, набравши 1914 балів. Захисник Артем Шабанов на 97 позиції з 1529 пунктами.