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Нападавшим на Гандзюк грозит до 15 лет или пожизненное заключение, - Князев

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 20:06
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Материалы дела направят в суд

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что нападавшим на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Князева Facebook.

По словам Князева, всю доказательную базу по делу о нападении на Гандзюк направят в суд в ближайшее время.

"Следствие почти завершено, всю доказательную базу собрали, в ближайшее время материалы уголовного производства будут переданы в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – отметил глава Нацполиции.

Князев добавил, что в полиции ожидают, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк дадут дополнительные показания о заказчиках преступления.

Ранее, полиция переквалифицировала нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк на статью "Закончено убийство" Уголовного кодекса Украины.

Добавим, что сейчас в Киеве под стенами Министерства внутренних дел Украины проходит акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла сегодня в больнице . Позже в полиции подтвердили факт смерти активистки.

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Новости Украины Екатерина Гандзюкполиция
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