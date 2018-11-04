Нападавшим на Гандзюк грозит до 15 лет или пожизненное заключение, - Князев

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Материалы дела направят в суд

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что нападавшим на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Князева Facebook.

По словам Князева, всю доказательную базу по делу о нападении на Гандзюк направят в суд в ближайшее время.

"Следствие почти завершено, всю доказательную базу собрали, в ближайшее время материалы уголовного производства будут переданы в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – отметил глава Нацполиции.

Князев добавил, что в полиции ожидают, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк дадут дополнительные показания о заказчиках преступления.

Ранее, полиция переквалифицировала нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк на статью "Закончено убийство" Уголовного кодекса Украины.

Добавим, что сейчас в Киеве под стенами Министерства внутренних дел Украины проходит акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла сегодня в больнице . Позже в полиции подтвердили факт смерти активистки.