В Киеве проходит акция памяти активистки Гандзюк

Сейчас обстановка возле здания МВД спокойная
В Киеве у здания Министерства внутренних дел Украины (МВД) началась акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.
При входе в здание ведомства участники акции сформировали из свечей фразу: "Ее убили".
Они решили сначала нарисовать эту фразу на асфальте при входе черной краской для граффити, что повлекло небольшой конфликт между активистами и представителями правоохранительных органов, который за несколько минут был исчерпан.
Как отметил один из друзей Гандзюк Максим Кицюк, сегодняшняя акция - это "просто встреча друзей Гандзюк и реквием по ней".
В настоящее время обстановка возле здания МВД спокойная. Вход в нее и ближнюю к входу территорию охраняют представители правоохранительных орган
Фото: акция памяти Екатерины Гандзюк (РБК-Украина)
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 4 ноября, в городах Украины пройдут акции памяти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Напомним, сегодня в больнице умерла Екатерина Гандзюк. Позже в полиции подтвердили факт смерти активистки херсонской.
Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный ждал советника мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.