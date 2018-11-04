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В Киеве проходит акция памяти активистки Гандзюк

Новости » Общество    04.11.2018 - 19:28
Фото: акция памяти Гандзюк (РБК-Украина)
Фото: акция памяти Гандзюк (РБК-Украина)

Сейчас обстановка возле здания МВД спокойная

В Киеве у здания Министерства внутренних дел Украины (МВД) началась акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

При входе в здание ведомства участники акции сформировали из свечей фразу: "Ее убили".

Они решили сначала нарисовать эту фразу на асфальте при входе черной краской для граффити, что повлекло небольшой конфликт между активистами и представителями правоохранительных органов, который за несколько минут был исчерпан.

Как отметил один из друзей Гандзюк Максим Кицюк, сегодняшняя акция - это "просто встреча друзей Гандзюк и реквием по ней".

В настоящее время обстановка возле здания МВД спокойная. Вход в нее и ближнюю к входу территорию охраняют представители правоохранительных орган

 

Фото: акция памяти Екатерины Гандзюк (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 4 ноября, в городах Украины пройдут акции памяти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, сегодня в больнице умерла Екатерина Гандзюк. Позже в полиции подтвердили факт смерти активистки херсонской.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный ждал советника мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

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