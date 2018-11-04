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Нападникам на Гандзюк загрожує до 15 років або довічне ув'язнення, - Князєв

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 20:06
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Матеріали справи скерують до суду

Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що нападникам на херсонську активістку Катерину Гандзюк загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Князєва у Facebook.

За словами Князєва, всю доказову базу у справі про напад на Гандзюк скерують до суду найближчим часом.

"Слідство майже завершено, всю доказову базу зібрано, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провину затриманих буде доведено, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", – зазначив глава Нацполіції.

Князєв додав, що у поліції очікують, що затримані організатори нападу на Гандзюк дадуть додаткові свідчення про замовників злочину.

Раніше, поліція перекваліфікувала напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк на статтю "Закінчене вбивство" Кримінального кодексу України.

Додамо, що зараз у Києві під стінами Міністерства внутрішніх справ України проходить акція пам’яті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла сьогодні в лікарні . Пізніше в поліції підтвердили факт смерті херсонської активістки.

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