"Нападали на ректорат": появились подробности штурма НМУ имени Богомольца

Фото: НМУ имени Богомольца (УНІАН)

В результате штурма ректората был нанесен материальный ущерб. Кроме того, пострадали работники университета, говорит и.о. ректора Юрий Кучин

В понедельник, 14 января, в Минздраве заявили о штурме админздания Национального медицинского университета имени Богомольца. В ведомстве отметили, что таким образом экс-ректор Екатерина Амосова пыталась попасть в помещение университета.

Позже попытка штурма была остановлена правоохранителями.

Styler РБК-Украина связался с и.о. ректора НМУ имени Богомольца Юрием Кучиным, чтобы выяснить подробности инцидента.

Повредили турникет, отдельным работникам нанесены телесные повреждения

В понедельник утром в университете появилась Екатерина Николаевна Амосова и часть сотрудников, которые работали с ней в команде и были уволены, но не восстановлены судом, сообщает в комментарии и.о. ректора НМУ имени Богомольца.

"Екатерина Николаевна зашла вместе с судебным исполнителем, который попросил предоставить ему возможность зачитать постановление суда. Для этого мы с ним отошли в канцелярию, и как только начали зачитывать постановление суда, сразу начался штурм ректората людьми неизвестного происхождения. Они были в спортивных куртках, спортивных формах, и сами эти люди были очень спортивного телосложения", - комментирует Юрий Кучин.

Фото: Екатерина Амосова (facebook.com-NMUscience)

По словам исполняющего обязанности ректора университета, эти люди пытались силой проникнуть в помещение ректората вопреки правилам внутреннего распорядка и пропускного режима.

"Была вызвана полиция. После того, как приехала полиция, эти лица исчезли. Насколько я знаю, Екатерина Николаевна комментирует это как случайность, что она пришла сама, а эти люди к ней отношения не имеют и пришли также сами. Сейчас эти же люди, которые нападали на ректорат, находятся в парке Шевченко, на бульваре Шевченко. Они находятся там группами, но не внутри университета, а снаружи", - добавляет и.о. ректора.

Фото: Уляна Супрун сообщила подробности происшествия в НМУ (twitter.com/usuprun)

Будет ли повторная попытка штурма – неизвестно, говорит и.о. ректора. В ходе штурма был нанесен материальный ущерб, о чем было заявлено полиции. Сейчас проводятся следственные действия. Кроме того, отдельным работникам были нанесены телесные повреждения, в связи с чем также были поданы заявления в полицию.

"К сожалению, также повредили турникет, который стоит на входе. В таких действиях прослеживается часовой связь: пришла госпожа Амосова, и одновременно – титушки. Конечно, мы не можем ничего утверждать, есть ли между ними прямая связь", - говорит он.

Действующее руководство университета продолжает и в дальнейшем выполнять управленческие функции, сообщает Кучин. Охрана продолжает выполнять свои обязанности, а Нацполиция проводит дальнейшие следственные действия.

Напомним, ранее Минздрав в третий раз уволил Екатерину Амосову с должности ректора НМУ имени Богомольца 8 января.

В Минздраве подчеркивают, что Екатерина Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении руководством университета 10 января и пока по закону не имеет никаких полномочий.