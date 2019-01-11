МОЗ втретє звільнило Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця

Фото: Катерина Амосова (facebook.com-NMUscience)

Амосова звільнена у зв'язку з невиконанням законних вимог Державної аудиторської служби

Міністерство охорони здоров'я України втретє звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. А. А. Богомольця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що 8 січня 2019 року у зв'язку з невиконанням Амосовою законних вимог Державної аудиторської служби МОЗ України втретє розірвало контракт з нею.

Зокрема, це відомство звільнило Амосову через неусунення порушень у фінансово-господарській діяльності у відповідності з вимогами Державної аудиторської служби і її відсутність на робочому місці без поважної причини з 26 грудня по 8 січня, що фактично блокувало роботу університету.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва ухвалив постанову, згідно з якою призупинив наказ Міністерства охорони здоров'я України про звільнення Катерини Амосової і заборонив будь-кому, крім Амосової, обіймати посаду ректора.

Як відомо, в березні 2016 року Держфінінспекція провела ревізію фінансово-господарської діяльності НМУ ім. А. А. Богомольця за період з 1 жовтня 2012 по 1 грудня 2015 року. В результаті перевірки було виявлено низку грубих порушень, які Держфінінспекція зобов'язала керівництво НМУ усунути. Однак Амосова не виконала вимоги в повному обсязі. Загальна сума збитків, завданих державі через невиконання вимог Держфінінспекції, складає більше 3 млн гривень. Наразі триває досудове розслідування прокуратури міста Києва за фактом розкрадання і нецільового використання бюджетних коштів керівниками адміністрації НМУ ім. А. А. Богомольця.