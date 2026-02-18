Ексфутболіст "Колоса" розповів свою версію бійки з ТЦК і показав відео

Ексфутболіст "Колоса" Данило Колесник після затримання за напад на військових ТЦК зробив заяву та виклав у мережу нове відео інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Колесника в Instagram .

Колесник стверджує, що він нібито вступився за людину, щодо якої застосовувалися неправомірні дії.

"На відео, що прикріплено до посту, видно, що представники ТЦК навмисно збили громадянина автомобілем. Більше того, вони в брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали наносити тілесні ушкодження", - сказано у його дописі.

Ексфутболіст "Колоса" також стверджує, що не переховувався та не уникав відповідальності.

"Я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки", - розповів він.