Головна » Життя » Суспільство

Ексфутболіст "Колоса" розповів свою версію бійки з ТЦК і показав відео

Київська область, Середа 18 лютого 2026 16:02
UA EN RU
Ексфутболіст "Колоса" розповів свою версію бійки з ТЦК і показав відео Фото: Данило Колесник (фото: ФК "Минай")
Автор: Валерій Ульяненко

Ексфутболіст "Колоса" Данило Колесник після затримання за напад на військових ТЦК зробив заяву та виклав у мережу нове відео інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Колесника в Instagram.

Читайте також: Ексфутболісту "Колоса" готують підозру за напад на військового ТЦК

Колесник стверджує, що він нібито вступився за людину, щодо якої застосовувалися неправомірні дії.

"На відео, що прикріплено до посту, видно, що представники ТЦК навмисно збили громадянина автомобілем. Більше того, вони в брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали наносити тілесні ушкодження", - сказано у його дописі.

Ексфутболіст "Колоса" також стверджує, що не переховувався та не уникав відповідальності.

"Я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки", - розповів він.

Що передувало

Нагадаємо, 24-річний нападник ковалівського "Колоса" Данило Колесник потрапив у гучний скандал після поширення відео, на якому він б'є військовослужбовця ТЦК.

Футболіст вдарив військового ТЦК, який нібито першим спровокував конфлікт, захищаючи багатодітного батька. У поліції цю версію наразі не підтверджують.

Футбольний клуб "Колос" перепросив перед військовими, відсторонив гравця від тренувань та розпочав процедуру розірвання з ним трудових відносин.

В середу, 18 лютого, поліція затримала ексфутболіста. Колеснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Детальніше про скандал, реакцію соцмереж та інші бійки Колесника - читайте у матеріалі РБК-Україна.

