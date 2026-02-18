Ексфутболісту "Колоса" готують підозру за напад на військового ТЦК

Колишньому гравцю футбольного клубу "Колос" Данилу Колеснику готуються оголосити підозру через напад на військового ТЦК у Київській області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко.

Слідчі дії та підготовка підозри

За словами речниці, правоохоронці вже проводять необхідні заходи для офіційного висунення звинувачень.

"Наразі з даним чоловіком тривають слідчі дії та готується повідомлення йому про підозру", - зазначила Єрмоленко.

Вона також уточнила, що Колесник зараз знаходиться у Бучанському районному управлінні поліції Київщини. Питання щодо обрання йому запобіжного заходу (тримання під вартою у СІЗО чи інший варіант) вирішуватиметься спільно з прокуратурою після завершення першочергових слідчих дій.

Версія про "захист цивільного"

У соціальних мережах поширюється інформація, нібито футболіст вдарив військового, захищаючи багатодітного батька, а представник ТЦК нібито першим спровокував конфлікт. У поліції цю версію наразі не підтверджують.

"Ні, поки що підтвердити ми цього не можемо. Ми все з'ясовуємо. Якщо з'явиться нова детальна інформація, ми обов'язково її опублікуємо", - підкреслила речниця поліції Київщини.