Ексфутболісту "Колоса" готують підозру за напад на військового ТЦК
Колишньому гравцю футбольного клубу "Колос" Данилу Колеснику готуються оголосити підозру через напад на військового ТЦК у Київській області.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко.
Слідчі дії та підготовка підозри
За словами речниці, правоохоронці вже проводять необхідні заходи для офіційного висунення звинувачень.
"Наразі з даним чоловіком тривають слідчі дії та готується повідомлення йому про підозру", - зазначила Єрмоленко.
Вона також уточнила, що Колесник зараз знаходиться у Бучанському районному управлінні поліції Київщини. Питання щодо обрання йому запобіжного заходу (тримання під вартою у СІЗО чи інший варіант) вирішуватиметься спільно з прокуратурою після завершення першочергових слідчих дій.
Версія про "захист цивільного"
У соціальних мережах поширюється інформація, нібито футболіст вдарив військового, захищаючи багатодітного батька, а представник ТЦК нібито першим спровокував конфлікт. У поліції цю версію наразі не підтверджують.
"Ні, поки що підтвердити ми цього не можемо. Ми все з'ясовуємо. Якщо з'явиться нова детальна інформація, ми обов'язково її опублікуємо", - підкреслила речниця поліції Київщини.
Що передувало
Нагадаємо, 24-річний нападник ковалівського "Колоса" Данило Колесник потрапив у гучний скандал після поширення відео, на якому він б'є військовослужбовця ТЦК.
Спочатку футболіст вихвалявся цим вчинком на своїй сторінці в Instagram, де зазвичай демонстрував безтурботне життя, проте згодом видалив допис та закрив доступ до профілю.
Реакція футбольного клубу "Колос" була миттєвою: керівництво перепросило перед військовими, негайно відсторонило гравця від тренувань та розпочало процедуру розірвання з ним трудових відносин.
Вже сьогодні стало відомо, що після резонансного інциденту поліція затримала ексфутболіста.