Український футболіст вдарив військового ТЦК і похвалився відео: чим усе закінчилося

Скандальний інцидент за участі гравця ковалівського "Колоса" Данила Колесника завершився його негайним звільненням. Нападник вдарив військовослужбовця ТЦК, а кадри конфлікту самостійно поширив у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт "Колос" в соцмережі Instagram .

Деталі інциденту та реакція у соцмережах

24-річний форвард команди "Колос-2" опинився в центрі гучного скандалу після публікації відео у своєму Instagram.

На записі зафіксовано, як спортсмен завдає удару в обличчя чоловікові у військовій формі.

Попри те, що згодом Колесник видалив резонансні кадри та закрив доступ до свого профілю, відео встигло набути розголосу.

Офіційне рішення керівництва клубу

Реакція футбольного клубу з Ковалівки була миттєвою та безкомпромісною.

Президент "Колоса" Андрій Засуха та адміністрація команди виступили з офіційною заявою, у якій вибачилися перед українським суспільством та захисниками за ганебну поведінку свого тепер уже колишнього гравця.

За рішенням керівництва, Данила Колесника було негайно відсторонено від тренувань, а процедуру розірвання трудових відносин розпочато в той самий день.

Позиція "Колоса" щодо підтримки ЗСУ

У клубі наголосили, що будь-які прояви агресії, особливо стосовно представників Сил оборони, є неприпустимими.

Представники "Колоса" нагадали про свою активну волонтерську діяльність, що триває з початку повномасштабного вторгнення.

"ФК "Колос" принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше - проти українських військових", - зазначається у зверненні прес-служби.

Наразі пріоритетом для клубу залишається системна допомога армії, включаючи закупівлю техніки, донати та забезпечення житлом родин військовослужбовців.

Реакція та подальші кроки ТЦК

Уповноважені органи вже поінформовані про факт нападу на військовослужбовця при виконанні обов'язків.

Очікується, що правоохоронці нададуть правову оцінку діям екс-футболіста.

"Напад на військовослужбовця під час виконання ним службових обов'язків - це не просто хуліганство, а пряме перешкоджання діяльності Збройних Сил України", - повідомили представники ТЦК.

"Поки наші підрозділи на фронті потребують ротації та поповнення, подібні прояви агресії в тилу є неприпустимими", - додається у повідомлені.

З огляду на вік гравця та його фізичну підготовку, не виключається, що після розірвання професійного контракту питання його перебування на військовому обліку розглядатиметься в особливому порядку згідно з чинним законодавством про мобілізаційну підготовку.

Суперечливе минуле: від бійки з росіянами до нападу на своїх

Варто нагадати, що раніше Данило Колесник мав зовсім іншу репутацію.

Виступаючи за закарпатський "Минай", він став одним із героїв медіапростору після масової бійки з гравцями російського "Шинника" в турецькому готелі Royal Seginus.

Тоді Колесник захищав прибиральницю від хамства нетверезих росіян, заявляючи в ефірі національних телеканалів.

"Я вважаю, що таким істотам не місце за межами їхньої держави", - сказав футболіст.

Однак сьогоднішня ситуація докорінно змінила ставлення вболівальників до гравця, адже цього разу об'єктом його агресії став не ворог, а український військовий.