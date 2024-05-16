Нападение на Фицо: в каком состоянии премьер-министр Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. В настоящее время он находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality и Ta3.

Незадолго до полуночи вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараб заявил, что жизни Фицо ничего не угрожает. По его словам, одна из пуль попала в живот премьер-министра, друга - в сустав (вероятно, в сустав руки).

При этом некоторые словацкие политики утверждают, что состояние Роберта Фицо тяжелое. СМИ отмечают, что премьера ждет долгое восстановление. Некоторые медиа указывают, что он в сознании.

Фицо после огнестрельного ранения был доставлен вертолетом в больницу Рузвельта в Банской Быстрице, где его прооперировали.

Как пишут словацкие издания, у госпиталя дежурят несколько полицейских подразделений. Территория перед отделением скорой помощи ограждена, туда никого не пускают.