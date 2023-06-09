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Намотували круги навколо міст. Ігнат розкрив подробиці нічної атаки Росії

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних Сил України (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 9 червня, Російська Федерація застосувала проти України дрони-камікадзе, розвідувальні БПЛА й ракети, які кругами літали довкола міст. Таким чином ворог намагався промацати слабкі місця ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Цього разу направили й дрони-камікадзе, і розвідувальні безпілотники, і ракети, які літали фактично кругами. Яка мета? Те, що - паніку сіяти - то я навіть не беру до уваги, це - завжди, а загалом, щоби розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. "Шахеди" застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, ракетами ворог також намагається ввести ППО в оману, оскільки снаряди запускають в одному напрямку, після чого їх траєкторію змінюють, намотують круги по маршруту слідування.

Нічна атака 9 червня

В ніч на 8 червня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Тоді ж моніторингові групи заявили про загрозу ракетних ударів й ворожих дронів. Пізніше в деяких регіонах повідомили про роботу ППО.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, цілями ворожої атаки були військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Загалом ворог запустив до 16 ударних БпЛА й шість крилатих ракет повітряного базування.

Наша ППО збила:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-55;
  • 10 ударних дронів "Shahed-136/131";
  • "Ланцет";
  • 4 БпЛА "Орлан-10";
  • "Supercam".

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