Намотували круги навколо міст. Ігнат розкрив подробиці нічної атаки Росії

"Цього разу направили й дрони-камікадзе, і розвідувальні безпілотники, і ракети, які літали фактично кругами. Яка мета? Те, що - паніку сіяти - то я навіть не беру до уваги, це - завжди, а загалом, щоби розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. "Шахеди" застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, ракетами ворог також намагається ввести ППО в оману, оскільки снаряди запускають в одному напрямку, після чого їх траєкторію змінюють, намотують круги по маршруту слідування.

Нічна атака 9 червня

В ніч на 8 червня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Тоді ж моніторингові групи заявили про загрозу ракетних ударів й ворожих дронів. Пізніше в деяких регіонах повідомили про роботу ППО.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, цілями ворожої атаки були військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Загалом ворог запустив до 16 ударних БпЛА й шість крилатих ракет повітряного базування.

Наша ППО збила: