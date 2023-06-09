Нічна атака: ППО знищила 10 "шахедів" та 4 крилаті ракети

В ніч на 9 червня росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136/131" та крилатими ракетами Х-101/Х-55. ППО знищила 10 БПЛА та 4 ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Цілями російської атаки були військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Пуски "шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет - з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки було запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

"Було знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів "Shahed-136/131", "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam", - зазначили в Повітряних силах.

Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами "Калібр" по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Нічна атака 9 червня

В ніч на 9 червня по всій території України було оголошено повітряну тривогу, моніторингові групи повідомляли про запуск росіянами дронів та ракет. В деяких регіонах повідомляли про роботу ППО.

Зазначимо, що починаючи з травня цього року РФ значно збільшила кількість ракетних ударів по Україні. Зазвичай, вони відбуваються вночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.