Повітряні тривоги оголошені у Києві та низці областей. Є загроза ракетних атак
Повітряні тривоги було оголошено у Києві та низці областей України вночі 9 червня. Моніторингову групу пишуть про загрозу ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Сигнали про загрозу ворожих ударів з повітря пролунали після опівночі.
Станом на 00:50 тривоги оголошені в:
- Києві та Київській області
- Чернігівській області,
- Полтавської області,
- Харківської області,
- Дніпропетровської області
- Запорізької області,
- Донецька область.
Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 червня (фото: t.me/alarmukraine)
В міністерстві внутрішніх справ повідомили про роботу протиповітряної оборони.
Додамо, що після 01:05 тривога також була оголошена і в Сумській області, а трохи згодом - і в Черкаській області.
Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 червня (фото: t.me/alarmukraine)
У Київській обласній військовій адміністрації (ОВА) та міській військовій адміністрації (МВА) закликають громадян прямувати в укриття.
Правила щодо дотримання інформаційної тиші під час повітряних тривог нагадав очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.
"Не ігноруйте тривоги. Також не знімайте роботу ППО", - пише чиновник.
Як зазначають моніторингові групи, попередньо російські війська запустили ракети зі стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря.
Вечірній ракетний удар РФ під час повітряної тривоги 8 червня
Зауважимо, що ця нічна масштабна повітряна тривога оголошена через кілька годин після вечірньої. Тоді російські окупанти завдали ракетних ударів по Уманській області, внаслідок чого поранення отримали вісім людей.
Так, в четвер ввечері по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали, що російські окупанти запустили ракети "Калібр".
При цьому пізніше мешканці Черкаської області повідомляли про вибух у регіоні. За даними поліції, в результаті удару було зруйновано приміщення автомийки та промислового об'єкта, були постраждалі.
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