Наматывали круги вокруг городов. Игнат раскрыл подробности ночной атаки России

"На этот раз направили и дроны-камикадзе, и разведывательные беспилотники, и ракеты, которые летали фактически кругами. Какая цель? То, что - панику сеять - то я даже не беру во внимание, это - всегда, а в целом, чтобы рассредоточить внимание ПВО, выяснить ее слабые места. "Шахеды" применяются для истощения боекомплекта, прощупывания слабых мест нашей противовоздушной обороны", - рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, ракетами враг также пытается ввести ПВО в заблуждение, поскольку снаряды запускают в одном направлении, после чего их траекторию меняют, наматывают круги по маршруту следования.

Ночная атака 9 июня

В ночь на 8 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда же мониторинговые группы заявили об угрозе ракетных ударов и вражеских дронов. Позже в некоторых регионах сообщили о работе ПВО.

Согласно сообщению Воздушных сил, целями вражеской атаки являлись военные объекты и объекты критической инфраструктуры. В общей сложности враг запустил до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

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