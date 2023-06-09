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Наматывали круги вокруг городов. Игнат раскрыл подробности ночной атаки России

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Пятница 09 июня 2023 13:29
Наматывали круги вокруг городов. Игнат раскрыл подробности ночной атаки России Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 9 июня, Российская Федерация применила против Украины дроны-камикадзе, разведывательные БПЛА и ракеты, кругами летавшие вокруг городов. Таким образом, враг пытался прощупать слабые места ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"На этот раз направили и дроны-камикадзе, и разведывательные беспилотники, и ракеты, которые летали фактически кругами. Какая цель? То, что - панику сеять - то я даже не беру во внимание, это - всегда, а в целом, чтобы рассредоточить внимание ПВО, выяснить ее слабые места. "Шахеды" применяются для истощения боекомплекта, прощупывания слабых мест нашей противовоздушной обороны", - рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, ракетами враг также пытается ввести ПВО в заблуждение, поскольку снаряды запускают в одном направлении, после чего их траекторию меняют, наматывают круги по маршруту следования.

Ночная атака 9 июня

В ночь на 8 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда же мониторинговые группы заявили об угрозе ракетных ударов и вражеских дронов. Позже в некоторых регионах сообщили о работе ПВО.

Согласно сообщению Воздушных сил, целями вражеской атаки являлись военные объекты и объекты критической инфраструктуры. В общей сложности враг запустил до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Наша ПВО сбила:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55;
  • 10 ударных дронов "Shahed-136/131";
  • "Ланцет";
  • 4 БпЛА "Орлан-10";
  • "Supercam".

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