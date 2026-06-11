Не палатки: в метро Киева объяснили, что лучше брать с собой во время тревоги
Киевлян призывают отказаться от использования палаток и надувных матрасов в укрытиях на станциях метро, чтобы освободить пространство для других людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
"Сейчас 46 подземных станций метро круглосуточно работают в режиме укрытия. Тысячи людей пережидают там опасность. Соблюдение простых правил помогает обеспечить их комфортное пребывание в подземке", - говорится в заявлении.
Граждан призывают по возможности заменить палатки и надувные матрасы на компактные карематы и спальные мешки. Это поможет рационально использовать общее пространство станций, чтобы спрятаться в подземке смогло больше людей.
Что взять с собой в метро
Поскольку средняя температура в подземных хранилищах составляет 17-18°C, жителям столицы советуют подготовиться заранее. С собой на станцию стоит взять:
- теплые вещи, одеяло или каремат;
- воду или теплый напиток, а также необходимые лекарства;
- гигиенические средства (влажные и сухие салфетки);
- пеленки и пакеты для животных.
Также во время пребывания на станции необходимо размещаться на платформе так, чтобы оставались свободные проходы к поездам, санузлам и служебным помещениям. При необходимости работники метрополитена всегда сориентируют, где лучше расположиться.
Фото: рекомендации для киевлян во время тревог в метро (facebook.com/kyivmetro)
Какие станции менее загружены
Если для укрытия выбирается станция, до которой нужно доехать, по возможности следует отдавать предпочтение центральным точкам.
На станциях "Золотые ворота", "Площадь Украинских Героев", "Майдан Независимости" и "Крещатик" обычно находится значительно меньше людей.
Напомним, в Киеве во время воздушных тревог предлагают размещать вагоны метро на станциях, которые используются как бомбоубежища.
Отметим, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большинство проверенных укрытий в Украине имеют недостатки. В частности, немало защитных сооружений остаются закрытыми, захламленными или не приспособленными для людей с инвалидностью.