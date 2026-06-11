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Не палатки: в метро Киева объяснили, что лучше брать с собой во время тревоги

22:50 11.06.2026 Чт
2 мин
На каких станциях обычно находится меньше людей?
aimg Валерий Ульяненко
Не палатки: в метро Киева объяснили, что лучше брать с собой во время тревоги Фото: киевское метро во время тревоги (Getty Images)
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Киевлян призывают отказаться от использования палаток и надувных матрасов в укрытиях на станциях метро, чтобы освободить пространство для других людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

"Сейчас 46 подземных станций метро круглосуточно работают в режиме укрытия. Тысячи людей пережидают там опасность. Соблюдение простых правил помогает обеспечить их комфортное пребывание в подземке", - говорится в заявлении.

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Граждан призывают по возможности заменить палатки и надувные матрасы на компактные карематы и спальные мешки. Это поможет рационально использовать общее пространство станций, чтобы спрятаться в подземке смогло больше людей.

Что взять с собой в метро

Поскольку средняя температура в подземных хранилищах составляет 17-18°C, жителям столицы советуют подготовиться заранее. С собой на станцию стоит взять:

  • теплые вещи, одеяло или каремат;
  • воду или теплый напиток, а также необходимые лекарства;
  • гигиенические средства (влажные и сухие салфетки);
  • пеленки и пакеты для животных.

Также во время пребывания на станции необходимо размещаться на платформе так, чтобы оставались свободные проходы к поездам, санузлам и служебным помещениям. При необходимости работники метрополитена всегда сориентируют, где лучше расположиться.

Фото: рекомендации для киевлян во время тревог в метро (facebook.com/kyivmetro)

Какие станции менее загружены

Если для укрытия выбирается станция, до которой нужно доехать, по возможности следует отдавать предпочтение центральным точкам.

На станциях "Золотые ворота", "Площадь Украинских Героев", "Майдан Независимости" и "Крещатик" обычно находится значительно меньше людей.

Напомним, в Киеве во время воздушных тревог предлагают размещать вагоны метро на станциях, которые используются как бомбоубежища.

Отметим, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большинство проверенных укрытий в Украине имеют недостатки. В частности, немало защитных сооружений остаются закрытыми, захламленными или не приспособленными для людей с инвалидностью.

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