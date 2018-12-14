Наместник Киево-Печерской лавры назвал обвинения СБУ "спланированной акцией"

Фото: митрополит Павел (lavra.kiev.ua)

Ранее в СБУ заявили, что наместнику Киево-Печерской лавры поручили координировать акции против томоса

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о том, что ему поручили стать координатором акции протеста против томоса об автокефалии Украинской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Это саботаж не против меня, а против святой церкви", - сказал митрополит Павел.

Кроме того, митрополит УПЦ МП назвал обвинения СБУ "спланированной акцией".

"Это была спланированная акция против церкви и лично против меня, потому что озвучивается всякая неправда", - сказал он, добавив, что "никакого сговора о митингах с плакатами, неизвестно против чего, не было".

Напомним, Служба безопасности Украины установила, что наместник Киево-Печерской лавры Павел должен был стать координатором акции протеста против томоса об автокефалии Украинской церкви.

По словам заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко, после возвращения с территории России украинец, которому предложили организовать протесты, обратился в СБУ и сообщил о полученном предложении.

Заместитель председателя СБУ также сообщил, что к сотрудничеству с СБУ украинца побудила "завышенная стоимость заказа, наличие в действиях заказчика признаков конспирации и неограниченность в финансовых ресурсах".

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря.