Намісник Києво-Печерської лаври назвав звинувачення СБУ "спланованою акцією"

Раніше в СБУ заявили, що наміснику Києво-Печерської лаври доручили координувати акції проти томосу
Намісник Києво-Печерської Лаври Павло прокоментував заяву Служби безпеки України про те, що йому доручили стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.
"Це саботаж не проти мене, а проти святої церкви", - сказав митрополит Павло.
Крім того, митрополит УПЦ МП назвав звинувачення СБУ "спланованою акцією".
"Це була спланована акція проти церкви та особисто проти мене, тому що озвучується всяка неправда", - сказав він, додавши, що "ніякої змови про мітинги з плакатами, невідомо проти чого, не було".
Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що намісник Києво-Печерської лаври Павло повинен був стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви.
За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, після повернення з території Росії українець, якому запропонували організувати протести, звернувся в СБУ і повідомив про отриману пропозицію.
Заступник голови СБУ також повідомив, що до співпраці з СБУ українця спонукала "завищена вартість замовлення, наявність в діях замовника ознак конспірації і необмеженість у фінансових ресурсах".
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України запобігла провокації напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня.