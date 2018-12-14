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Намісник Києво-Печерської лаври назвав звинувачення СБУ "спланованою акцією"

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 16:16
Намісник Києво-Печерської лаври назвав звинувачення СБУ "спланованою акцією"
Фото: митрополит Павло (lavra.kiev.ua)

Раніше в СБУ заявили, що наміснику Києво-Печерської лаври доручили координувати акції проти томосу

Намісник Києво-Печерської Лаври Павло прокоментував заяву Служби безпеки України про те, що йому доручили стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

"Це саботаж не проти мене, а проти святої церкви", - сказав митрополит Павло.

Крім того, митрополит УПЦ МП назвав звинувачення СБУ "спланованою акцією".

"Це була спланована акція проти церкви та особисто проти мене, тому що озвучується всяка неправда", - сказав він, додавши, що "ніякої змови про мітинги з плакатами, невідомо проти чого, не було".

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що намісник Києво-Печерської лаври Павло повинен був стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви.

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, після повернення з території Росії українець, якому запропонували організувати протести, звернувся в СБУ і повідомив про отриману пропозицію.

Заступник голови СБУ також повідомив, що до співпраці з СБУ українця спонукала "завищена вартість замовлення, наявність в діях замовника ознак конспірації і необмеженість у фінансових ресурсах".

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України запобігла провокації напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня.

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