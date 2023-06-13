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Намагаються вивідати правду. Маляр пояснила російські вкиди про втрати ЗСУ

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія поширює неправдиву інформацію про втрати серед українських військових чи знищення нашої техніки для того, аби Україна спростовувала ці дані та надавала реальні цифри.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

Вона зауважила, що під час війни, безумовно, є втрати техніки та озброєння. Ще ніхто не винайшов таку військову техніку, яку неможливо знищити.

"Але росіяни тим, що подають цю (фейкову - ред.) інформацію, намагаються витягнути у нас уточнення. У них складно з розвідкою на нашій території, і, приміром, якщо вони говорять, що вони знищили умовно 11 танків, то вони чекають, що ми "заковтнемо" цей гачок і підкажемо їм, скільки насправді вони знищили, уточнюючи цю інформацію. Таким чином ми видамо свою інформацію", - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони підкреслила, що до такої інформації слід ставитися спокійно. Так, втрати є з двох боків, але жодна сторона не демонструє їх публічно, адже це інформаційне правило війни.

Маляр підкреслила, що українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію та вірити лише українським офіційним джерелам - Генштабу та Міністерству оборони.

Російські фейки про Україну

Нещодавно росіяни хизувалися нібито знищенням восьми танків Leopard в Україні. На підтвердження цього вони опублікували відео, проте виявилось, що загарбники хвалилися знищенням комбайнів, а не танків. При цьому знищення танків Leopard в Україні не підтверджувала ні влада, ні наші союзники.

При цьому сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна не може замінити кожен втрачений танк, але наростить постачання Leopard 1 Україні.

До того ж, росіяни запускали фейк про зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а потім писали про нібито його поранення. Згодом сам Залужний розвінчав фейк про своє "тяжке поранення".

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фейкиВійна Росії проти України