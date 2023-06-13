Пытаются выведать правду. Маляр объяснила российские вбросы о потерях ВСУ

Она отметила, что во время войны, безусловно, есть потери техники и вооружения. Еще никто не изобрел такую военную технику, которую невозможно уничтожить.

"Но россияне тем, что представляют эту (фейковую - ред.) информацию, пытаются вытащить у нас уточнения. У них сложно с разведкой на нашей территории, и, к примеру, если они говорят, что они уничтожили условно 11 танков, то они ждут, что мы "заглотим" этот крючок и подскажем им, сколько на самом деле они уничтожили, уточняя эту информацию. Таким образом мы выдадим свою информацию", - сказала Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что к такой информации следует относиться спокойно. Да, потери есть с двух сторон, но ни одна сторона не демонстрирует их публично, ведь это информационное правило войны.

Маляр подчеркнула, что украинцы должны воспринимать информацию от российских источников как провокацию и верить только украинским официальным источникам - Генштабу и Министерству обороны.

Российские фейки об Украине

Недавно россияне хвастались якобы уничтожением восьми танков Leopard в Украине. На подтверждение этого они опубликовали видео, однако оказалось, что захватчики кичились уничтожением комбайнов, а не танков. При этом уничтожение танков Leopard в Украине не подтверждала ни власть, ни наши союзники.

При этом сегодня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не может заменить каждые потерянный танк, но нарастит поставки Leopard 1 Украине.

К тому же россияне запускали фейк об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а затем писали о якобы его ранении. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжелом ранении".

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