Намагався втекти від поліції. У Польщі в аварії загинув 18-річний українець

За інформацією правоохоронців, у четвер, 28 березня, незадовго до півночі поліцейський патруль помітив автомобіль, який рухався хаотично. Поліцейські намагалися зупинити водія за допомогою світолового сигналу, але він продовжив рух.

Після цього польські правоохоронці викликали підкріплення. На одній із вулиць в Ополе перекрили дорогу, щоб не дозволити водієві втекти. У спробі об'їхати загородження він розігнався до 200 кілометрів на годину і врізався у придорожній стовп.

Як з'ясувалося пізніше, водієм виявився 18-річний громадянин України. Його доправили до лікарні, але незважаючи на зусилля лікарів, хлопець загинув. Поліція встановлює деталі події.