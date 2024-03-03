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Наїзд авто на натовп у Польщі: серед постраждалих є шестеро українців

Щецині, Неділя 03 березня 2024 14:24
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Наїзд авто на натовп у Польщі: серед постраждалих є шестеро українців Фото: у Польщі через наїзд авто на людей постраждали шестеро українців (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп у Польщі є громадяни України. Відомо про шістьох травмованих українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gаzeta Wyborcza.

Нагадаємо, аварія сталася 1 березня у центрі польського міста Щеціна. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід.

Після ДТП чоловік намагався втекти з місця інциденту, але він спричинив іншу аварію з трьома автомобілями, де також постраждали люди. Водія затримав один зі свідків інциденту.

Воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський сьогодні, 3 березня, повідомив, що внаслідок ДТП поранення отримали 20 осіб віком від 5 до 62 років.

За його словами, серед постраждалих є шестеро громадян України, а також шестеро дітей.

Двоє постраждалих віком 22 і 58 років перебувають у критичному стані, четверо - у тяжкому. Травмованих госпіталізували у сім лікарень польського міста.

ДТП з українцями

Нагадаємо, польські ЗМІ 27 січня повідомили, що неподалік польсько-українського кордону автобус з України потрапив у ДТП. Відомо, що автобус на повороті перекинувся на бік. Речник МЗС у коментарі РБК-Україна повідомив, що внаслідок ДТП постраждали 20 громадян України.

Також 19 січня у Польщі автобус з 26 українцями потрапив в аварію. Внаслідок аварії двоє українців отримали незначні травми. А у грудні у Словаччині в ДТП потрапив автобус, де перебувало 53 громадян України. Тоді вісім осіб постраждали внаслідок аварії.

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