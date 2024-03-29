Пытался сбежать от полиции. В Польше в аварии погиб 18-летний украинец

По информации правоохранителей, в четверг, 28 марта, незадолго до полуночи полицейский патруль заметил автомобиль, который двигался хаотично. Полицейские пытались остановить водителя при помощи светового сигнала, но он продолжил движение.

После этого польские правоохранители вызвали подкрепление. На одной из улиц в Ополе перекрыли дорогу, чтобы не позволить водителю сбежать. В попытке объехать заграждение он разогнался до 200 километров в час и врезался в придорожный столб.

Как выяснилось позже, водителем оказался 18-летний гражданин Украины. Его доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, парень погиб. Полиция устанавливает детали происшествия.