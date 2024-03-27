Намагався втекти за кордон: СБУ затримала ексохоронця російської катівні з Херсону

Як зазначають у відомстві, під час звільнення обласного центру він спалив вороже "посвідчення тюремного наглядача" та переїхав до орендованої квартири, щоб "замести сліди".

Планував пересидіти та виїхати

Таким чином чоловік планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України.

"Однак колаборант цього не дочекався - співробітники СБУ розшукали його і затримали у тимчасовому помешканні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що при обшуку в оселі затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинів, а також формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

Добровільно вступив до "адміністрації" тюрми

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві.

Але після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до "адміністрації" російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії.

Там його призначили "молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки" окупаційної установи.

На цій "посаді" він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні.

У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з агресором.

Оголошення підозри та можливий термін

Наразі йому повідомлено про підозру за статею ККУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: затримання зрадника з Херсону (t.me/SBUkr)