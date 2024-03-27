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Пытался бежать за границу: СБУ задержала экс-охранника российской пыточной из Херсона

Фото: задержан экс-охранник российской застенки (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали в Херсоне местного жителя, который в период оккупации города охранял российскую застенку. После деоккупации города он планировал бежать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, во время освобождения областного центра он сжег враждебное "удостоверение тюремного смотрителя" и переехал в арендованную квартиру, чтобы "замести следы".

Планировал пересидеть и уехать

Таким образом, мужчина планировал скрываться до января 2025 года, когда ему исполнится 60 лет, а затем выехать за границу как переселенец с юга Украины.

"Однако коллаборант этого не дождался - сотрудники СБУ разыскали его и задержали во временном доме", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при обыске в доме задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами, а также форменная одежда российского образца, которую ему выдали оккупанты.

Добровольно поступил в "администрацию" тюрьмы

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения в РФ он работал инженером-электромехаником на местном предприятии.

Но после захвата Херсона мужчина добровольно вступил в "администрацию" российской тюрьмы, действовавшую в захваченной в то время местной исправительной колонии.

Там он был назначен "младшим инспектором отдела надзора и безопасности" оккупационного учреждения.

На этой должности он охранял камеры, в которых держали заключенных участников движения сопротивления в регионе.

В застенках рашисты пытали украинских патриотов и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с агрессором.

Объявление подозрения и возможный срок

Пока ему сообщено о подозрении по статье УКУ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: задержание предателя из Херсона (t.me/SBUkr)

Задержание предателей в Украине

Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.

Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

Сегодня сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.

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Служба безопасности УкраиныХерсон