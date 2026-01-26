Намагався підірвати гранатою поліцейських: на Київщині зі стрільбою затримано чоловіка

У селищі Немішаєве на Київщині затримали чоловіка, який намагався підірвати гранатою поліцейських. Правоохоронці були змушені застосувати табельну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції.
"До патрульних поліцейських звернулися перехожі з повідомленням про те, що в Київській області, селищі Немішаєве, на вулиці Центральній перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату", - йдеться у заяві.
Патрульні поліцейські прибули за вказаною адресою, де виявили чоловіка з гранатою у руках. Порушник реагував агресивно на законні вимоги та попередження правоохоронців та намагався застосувати боєприпас.
"З метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських, інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано", - повідомили у Нацполіції.
Нагадаємо, у Луцьку затримали чоловіка, який вистрелив у поліцейського. Правоохоронець прикрив собою жінку з дитиною, які перебували у небезпеці через агресивного свекра.
Крім того, на Кіровоградщині затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських під час перевірки документів. Один із правоохоронців перебував у тяжкому стані. Іншому, який отримав поранення руки, надали медичну допомогу.
Зазначимо, в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці українські правоохоронці працюють у посиленому режимі. Поліцейські стежать за порядком, охороною об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, було збільшено кількість патрулів, які несуть службу цілодобово.
Всіх українців закликали без нагальної потреби не виходити вночі та мати при собі документи, що посвідчують особу.