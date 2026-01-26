Намагався підірвати гранатою поліцейських: на Київщині зі стрільбою затримано чоловіка

"До патрульних поліцейських звернулися перехожі з повідомленням про те, що в Київській області, селищі Немішаєве, на вулиці Центральній перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату", - йдеться у заяві.

Патрульні поліцейські прибули за вказаною адресою, де виявили чоловіка з гранатою у руках. Порушник реагував агресивно на законні вимоги та попередження правоохоронців та намагався застосувати боєприпас.

"З метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських, інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано", - повідомили у Нацполіції.