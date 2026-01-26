RU

Пытался взорвать гранатой полицейских: на Киевщине со стрельбой задержан мужчина

Фото: полицейские применили оружие для задержания злоумышленника (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В поселке Немешаево Киевской области задержали мужчину, который пытался взорвать гранатой полицейских. Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.

"К патрульным полицейским обратились прохожие с сообщением о том, что в Киевской области, поселке Немешаево, на улице Центральной находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату", - говорится в заявлении.

Патрульные полицейские прибыли по указанному адресу, где обнаружили мужчину с гранатой в руках. Нарушитель реагировал агрессивно на законные требования и предупреждения правоохранителей и пытался применить боеприпас.

"С целью прекращения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован", - сообщили в Нацполиции.

 

Напомним, в Луцке задержали мужчину, который выстрелил в полицейского. Правоохранитель прикрыл собой женщину с ребенком, которые находились в опасности из-за агрессивного свекра.

Кроме того, на Кировоградщине задержали мужчину, который ранил двух полицейских во время проверки документов. Один из правоохранителей находился в тяжелом состоянии. Другому, который получил ранение руки, оказали медицинскую помощь.

Отметим, в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике украинские правоохранители работают в усиленном режиме. Полицейские следят за порядком, охраной объектов критической инфраструктуры. Кроме того, было увеличено количество патрулей, которые несут службу круглосуточно.

Всех украинцев призвали без крайней необходимости не выходить ночью и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

