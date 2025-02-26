Намагалися знищити релейні шафи. СБУ викрила трьох поплічників ФСБ

Деталі справи

Для вчинення диверсій зловмисники застосовували легкозаймисті суміші, які власноруч виготовляли за інструкціями ФСБ.

Фото: СБУ викрила трьох поплічників ФСБ (t.me/SBUkr)

Київська область

У Київській області затримано одного учасника групи підпалювачів, яку СБУ нейтралізувала ще у грудні 2024-го. Ним виявився 21-річний фігурант, який "заліг на дно", а згодом на замовлення ФСБ підпалив дві релейні шафи поблизу столиці.

Дніпропетровська область

Затримано двох зловмисників, серед яких 20-річний рецидивіст, який раніше відбув покарання за крадіжки, а на початку 2025-го підпалив дві релейні шафи.

Інший фігурант - 16-річний студент місцевого коледжу, якого затримали "на гарячому", коли він намагався підпалити релейну шафу на залізничному переїзді поблизу Кам’янського. Одним із його наступних завдань було пустити з рейок вантажний потяг, який перевозив техніку Збройних сил України (СБУ) на передову.

Що загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (ККУ) - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.