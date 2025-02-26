Пытались уничтожить релейные шкафы. СБУ разоблачила трех пособников ФСБ

Детали дела

Для совершения диверсий злоумышленники применяли легковоспламеняющиеся смеси, которые собственноручно изготавливали по инструкциям ФСБ.

Фото: СБУ разоблачила трех пособников ФСБ (t.me/SBUkr)

Киевская область

В Киевской области задержан один участник группы поджигателей, которую СБУ нейтрализовала еще в декабре 2024-го. Им оказался 21-летний фигурант, который "залег на дно", а затем по заказу ФСБ поджег два релейных шкафа вблизи столицы.

Днепропетровская область

Задержаны двое злоумышленников, среди которых 20-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за кражи, а в начале 2025-го поджег два релейных шкафа.

Другой фигурант - 16-летний студент местного колледжа, которого задержали "на горячем", когда он пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожном переезде вблизи Каменского. Одной из его следующих задач было пустить с рельсов грузовой поезд, который перевозил технику Вооруженных сил Украины (СБУ) на передовую.

Что грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (УКУ) - диверсия, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.