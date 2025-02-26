Пытались уничтожить релейные шкафы. СБУ разоблачила трех пособников ФСБ

В Киевской и Днепропетровской областях разоблачены трое приспешников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые пытались уничтожить релейные шкафы "Укрзализныци".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Для совершения диверсий злоумышленники применяли легковоспламеняющиеся смеси, которые собственноручно изготавливали по инструкциям ФСБ.
Фото: СБУ разоблачила трех пособников ФСБ (t.me/SBUkr)
В Киевской области задержан один участник группы поджигателей, которую СБУ нейтрализовала еще в декабре 2024-го. Им оказался 21-летний фигурант, который "залег на дно", а затем по заказу ФСБ поджег два релейных шкафа вблизи столицы.
Задержаны двое злоумышленников, среди которых 20-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за кражи, а в начале 2025-го поджег два релейных шкафа.
Другой фигурант - 16-летний студент местного колледжа, которого задержали "на горячем", когда он пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожном переезде вблизи Каменского. Одной из его следующих задач было пустить с рельсов грузовой поезд, который перевозил технику Вооруженных сил Украины (СБУ) на передовую.
Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (УКУ) - диверсия, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила агентурную группу ФСБ, которая корректировала ракетные удары по военным объектам в Киевской, Харьковской и Львовской областях.
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