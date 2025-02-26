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Коригували ракетні удари по трьох регіонах України. СБУ затримала агентурну групу ФСБ

Середа 26 лютого 2025 11:05
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Коригували ракетні удари по трьох регіонах України. СБУ затримала агентурну групу ФСБ Фото: СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України затримала агентурну групу ФСБ. Вони коригували ракетні удари по військових об'єктах в Київській, Харківській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка здійснювала шпигунську діяльність на замовлення російських спецслужб у Київській, Харківській та Львівській областях. Зловмисники займалися коригуванням ракетних атак на об'єкти Сил оборони України.

В результаті проведеної спецоперації було затримано трьох російських агентів, які збирали координати для завдання вогневих ударів по українських об'єктах. Зокрема, ворог націлював свої удари на військові аеродроми, командні пункти, навчальні центри, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА.

Фото: Служба безпеки України

Агенти фсб для виконання завдання вербували місцевих мешканців, які шукали "швидкі заробітки" на Telegram-каналах. Всі троє затриманих були розосереджені по різних регіонах, але діяли під спільним керівництвом російського куратора, співробітника фсб Чорноморського флоту.

Операції на території України

Один з агентів був направлений до Львова, де працював експедитором для місцевої будівельної фірми, що виконувала підряди для військових. Інший - мешканець Київщини, здійснював розвідку аеродромів бойової авіації ЗСУ, а третій агент з Харкова відстежував концентрацію техніки та особового складу в прифронтовому місті.

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України своєчасно викрила та затримала зрадників, задокументувавши їхні злочинні дії. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони з анонімними чатами для зв'язку з фсб.

Зловмисникам пред'явлено підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Агенти РФ ФСБ

Нагадаємо, що СБУ затримала агентів ФСБ, які через Telegram намагалися вербувати місцевих жителів для організації терактів у Київській області. Зловмисники планували здійснити вибухи на об'єктах правоохоронних органів та прокуратури.

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