Намагались "прорвати" оборону ЗСУ під Роботиним: чотири зрадники України сядуть за ґрати

Чотирьох зрадників України, які воювали у складі армії РФ, засудили до 15 років за ґратами. Вони намагались "прорвати" оборону ЗСУ під Роботиним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ. У лавах загарбників їх залучали до "м’ясних штурмів" передових позицій ЗСУ на східному та південному фронтах", - зазначають у відомстві.

У СБУ пояснюють, що насамперед мова йде про неодноразові спроби окупантів "прорвати" оборону українських захисників у районі Роботиного на Запоріжжі.

Усіх чотирьох зрадників було взято у полон під час запеклих боїв.

За матеріалами СБУ суд призначив їм 15 років тюрми.

Відомості про засуджених

Двоє засуджених є мешканцями тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Вони добровільно "мобілізувалися" до складу російських військ ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Там їм видали автоматичну зброю з боєприпасами та призначили стрільцями.

Після нетривалих занять на полігоні одного із бойовиків відрядили на Харківський напрямок, іншого - під Маріуполь.

Ще двоє засуджених - мешканці тимчасово окупованого Криму. До лав загарбників вони "записались" восени 2022 року.

Спочатку їх перекинули до Бердянська для облаштування російських укріпрайонів та блокпостів.

Згодом обох зрадників відправили в район Роботиного для штурму оборонних позицій ЗСУ.