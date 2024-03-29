Намагались "прорвати" оборону ЗСУ під Роботиним: чотири зрадники України сядуть за ґрати
Чотирьох зрадників України, які воювали у складі армії РФ, засудили до 15 років за ґратами. Вони намагались "прорвати" оборону ЗСУ під Роботиним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ. У лавах загарбників їх залучали до "м’ясних штурмів" передових позицій ЗСУ на східному та південному фронтах", - зазначають у відомстві.
У СБУ пояснюють, що насамперед мова йде про неодноразові спроби окупантів "прорвати" оборону українських захисників у районі Роботиного на Запоріжжі.
Усіх чотирьох зрадників було взято у полон під час запеклих боїв.
За матеріалами СБУ суд призначив їм 15 років тюрми.
Відомості про засуджених
Двоє засуджених є мешканцями тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей.
Вони добровільно "мобілізувалися" до складу російських військ ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Там їм видали автоматичну зброю з боєприпасами та призначили стрільцями.
Після нетривалих занять на полігоні одного із бойовиків відрядили на Харківський напрямок, іншого - під Маріуполь.
Ще двоє засуджених - мешканці тимчасово окупованого Криму. До лав загарбників вони "записались" восени 2022 року.
Спочатку їх перекинули до Бердянська для облаштування російських укріпрайонів та блокпостів.
Згодом обох зрадників відправили в район Роботиного для штурму оборонних позицій ЗСУ.
Вироки для спільників Росії
Агентка ФСБ коригувала ракетні удари по Кривому Рогу в Дніпропетровській області за допомогою "Орланів". За це її засудили до 15 років в'язниці.
А жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він передавав росіянам інформацію про позиції Збройних сил України.
Також нещодавно ми повідомляли про те, що двох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років в'язниці. Вони воювали на Донеччині та потрапили в полон до ЗСУ.
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