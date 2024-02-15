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Жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він здавав росіянам позиції ЗСУ

Сумська область, Четвер 15 лютого 2024 20:53
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Жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він здавав росіянам позиції ЗСУ Архівне фото: Жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він передавав росіянам інформацію про позиції Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Деталі справи

Прокурор у суді довів, що обвинувачений, тривалий час проживаючи в одному з прикордонних сіл Сумського району, у лютому 2023 року незаконно перетнув кордон із Росією, де був зупинений співробітниками прикордонної служби окупантів.

Спілкуючись із росіянами, чоловік розповів їм про місця базування підрозділів ЗСУ на прикордонній території.

Жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він здавав росіянам позиції ЗСУ

Фото: Зрадник (facebook.com)

Також він наочно продемонстрував на електронному планшеті, де розташовані позиції українських захисників, координати фортифікаційних споруд і блокпостів.

Суд відправив його до в'язниці

Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили заборонену в Україні символіку тоталітарних режимів, мобільні телефони тощо.

Громадянина Російської Федерації визнано винним у несанкціонованому наданні співробітнику прикордонної служби ворога інформації про розміщення Збройних сил України.

Його засудили до 10 років позбавлення волі, він перебуває під вартою.

Вироки для окупантів і зрадників

Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.

Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.

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