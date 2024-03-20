У Донецькій області двоє окупантів потрапили в полон до ЗСУ. Їх судили за держзраду
Двох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років в'язниці. Вони воювали на Донеччині та потрапили в полон до ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Де воювали окупанти
Мешканець Донецької області у травні 2023 року добровільно перейшов на бік ворога. Він вступив до незаконного збройного формування - так званої "Народної міліції ДНР".
Чоловік був зарахований до стрілецького батальйону на посаду кулеметника. Засуджений воював у населених пунктах Донецької області.
Іншим засудженим виявився житель Донецька, який мобілізувався до лав незаконних збройних формувань "ДНР". У якості стрільця взводу охорони він був залучений до ведення бойових дій проти Збройних сих України. За місяць "служби" донеччанин отримував 76 тисяч рублів.
Фото: Окупанти (facebook.com/pgo.gov.ua)
Засуджений виконував злочинні накази командирів на різних ділянках фронту поблизу Веселого Харківської області, а також на Донеччині - в районі Майорська та Новобахмутівки Покровського району.
Суд відправив їх до в'язниці
Окупанти потрапили в полон до ЗСУ. Обох громадян було визнано винними в:
- держзраді;
- колабораціонізмі;
- участі в терористичній організації;
- діяльності не передбачених законом збройних формувань.
Обом призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вироки судів вони чекали під вартою.
Вироки для спільників Росії
Агентка ФСБ коригувала ракетні удари по Кривому Рогу в Дніпропетровській області за допомогою "Орланів". За це її засудили до 15 років в'язниці.
А жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він передавав росіянам інформацію про позиції Збройних сил України.
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