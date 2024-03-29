Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Работино: четыре предателя Украины сядут за решетку
Четырех предателей Украины, воевавших в составе армии РФ, приговорили к 15 годам за решеткой. Они пытались "прорвать" оборону ВСУ под Работино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Злоумышленники входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ. В рядах захватчиков их привлекали к "мясным штурмам" передовых позиций ВСУ на восточном и южном фронтах", - отмечают в ведомстве.
В СБУ объясняют, что, прежде всего, речь идет о неоднократных попытках оккупантов "прорвать" оборону украинских защитников в районе Работино на Запорожье.
Все четыре предатели были взяты в плен во время ожесточенных боев.
По материалам СБУ суд назначил им 15 лет тюрьмы.
Сведения об осужденных
Двое осужденных являются жителями временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Они добровольно "мобилизовались" в состав русских войск еще в начале полномасштабного вторжения РФ.
Там им было выдано автоматическое оружие с боеприпасами и назначено стрелками.
После непродолжительных занятий на полигоне одного из боевиков отправили в Харьковское направление, другого - под Мариуполь.
Еще двое осужденных – жители временно оккупированного Крыма. В ряды захватчиков они "записались" осенью 2022 года.
Сначала их перебросили в Бердянск для обустройства русских укрепрайонов и блокпостов.
Впоследствии обоих предателей отправили в район Роботиного для штурма оборонительных позиций ВСУ.
Приговоры для сообщников России
Агент ФСБ корректировала ракетные удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области с помощью "Орланов". За это ее приговорили к 15 годам тюрьмы.
А жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он передавал россиянам информацию о позициях Вооруженных сил Украины.
Также недавно мы сообщали о том, что двоих боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы. Они воевали на Донбассе и попали в плен в ВСУ.
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