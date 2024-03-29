Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Работино: четыре предателя Украины сядут за решетку

Четырех предателей Украины, воевавших в составе армии РФ, приговорили к 15 годам за решеткой. Они пытались "прорвать" оборону ВСУ под Работино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ. В рядах захватчиков их привлекали к "мясным штурмам" передовых позиций ВСУ на восточном и южном фронтах", - отмечают в ведомстве.

В СБУ объясняют, что, прежде всего, речь идет о неоднократных попытках оккупантов "прорвать" оборону украинских защитников в районе Работино на Запорожье.

Все четыре предатели были взяты в плен во время ожесточенных боев.

По материалам СБУ суд назначил им 15 лет тюрьмы.

Сведения об осужденных

Двое осужденных являются жителями временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Они добровольно "мобилизовались" в состав русских войск еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Там им было выдано автоматическое оружие с боеприпасами и назначено стрелками.

После непродолжительных занятий на полигоне одного из боевиков отправили в Харьковское направление, другого - под Мариуполь.

Еще двое осужденных – жители временно оккупированного Крыма. В ряды захватчиков они "записались" осенью 2022 года.

Сначала их перебросили в Бердянск для обустройства русских укрепрайонов и блокпостов.

Впоследствии обоих предателей отправили в район Роботиного для штурма оборонительных позиций ВСУ.