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Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Работино: четыре предателя Украины сядут за решетку

Украина, Пятница 29 марта 2024 15:08
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Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Работино: четыре предателя Украины сядут за решетку Фото: четыре изменника Украины сядут за решетку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Четырех предателей Украины, воевавших в составе армии РФ, приговорили к 15 годам за решеткой. Они пытались "прорвать" оборону ВСУ под Работино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ. В рядах захватчиков их привлекали к "мясным штурмам" передовых позиций ВСУ на восточном и южном фронтах", - отмечают в ведомстве.

В СБУ объясняют, что, прежде всего, речь идет о неоднократных попытках оккупантов "прорвать" оборону украинских защитников в районе Работино на Запорожье.

Все четыре предатели были взяты в плен во время ожесточенных боев.

По материалам СБУ суд назначил им 15 лет тюрьмы.

Сведения об осужденных

Двое осужденных являются жителями временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Они добровольно "мобилизовались" в состав русских войск еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Там им было выдано автоматическое оружие с боеприпасами и назначено стрелками.

После непродолжительных занятий на полигоне одного из боевиков отправили в Харьковское направление, другого - под Мариуполь.

Еще двое осужденных – жители временно оккупированного Крыма. В ряды захватчиков они "записались" осенью 2022 года.

Сначала их перебросили в Бердянск для обустройства русских укрепрайонов и блокпостов.

Впоследствии обоих предателей отправили в район Роботиного для штурма оборонительных позиций ВСУ.

Приговоры для сообщников России

Агент ФСБ корректировала ракетные удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области с помощью "Орланов". За это ее приговорили к 15 годам тюрьмы.

А жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он передавал россиянам информацию о позициях Вооруженных сил Украины.

Также недавно мы сообщали о том, что двоих боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы. Они воевали на Донбассе и попали в плен в ВСУ.

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Служба безопасности Украины
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