Намагалася повісити триколор в центрі Одеси: що загрожує жінці за підтримку РФ

Поліція Одеси відкрила кримінальне провадження проти жінки, яка намагалася повісити російський триколор на Європейській площі, у самому центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Інцидент стався 7 жовтня пізно ввечері. Очевидці повідомили правоохоронців, що жінка не лише намагалася закріпити російський прапор на постаменті на Європейській площі, але й відкрито висловлювала підтримку країни-агресора.
Поліція встановила особу правопорушниці. Виявилося, що 43-річна жителька Одеси уже притягувалася правоохоронцями до відповідальності за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці.
Зараз із жінкою працюють слідчі та співробітники СБУ. Прапор вилучили та додали до матеріалів справи як речовий доказ.
"У рамках провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, будуть проведені необхідні експертизи та вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, а також обрання запобіжного заходу", – повідомляють у поліції.
Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії Росії проти України.
Раніше ми розповідали, що у Києві затримали 45-річного харків’янина, який оскверняв пам’ять полеглих українських захисників у центрі столиці. Чоловік знімав відео біля встановлених у пам’ять загиблих військових прапорців на Майдані Незалежності та лайливо висловлювався.
Також РБК-Україна писало, що 7 жовтня в Києві затримали жінку, яка під час ранкової повітряної тривоги на залізничному вокзалі висміювала людей, що намагалися убезпечити себе. Крім того, жінка спілкувалася російською мовою.
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