Намагалася повісити триколор в центрі Одеси: що загрожує жінці за підтримку РФ

Інцидент стався 7 жовтня пізно ввечері. Очевидці повідомили правоохоронців, що жінка не лише намагалася закріпити російський прапор на постаменті на Європейській площі, але й відкрито висловлювала підтримку країни-агресора.

Поліція встановила особу правопорушниці. Виявилося, що 43-річна жителька Одеси уже притягувалася правоохоронцями до відповідальності за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

Зараз із жінкою працюють слідчі та співробітники СБУ. Прапор вилучили та додали до матеріалів справи як речовий доказ.

"У рамках провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, будуть проведені необхідні експертизи та вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, а також обрання запобіжного заходу", – повідомляють у поліції.

Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Затримання жінки в Одесі (ГУ НПУ в Одеській області)