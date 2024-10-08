"Таких клумб буде ще п’ять". У Києві затримали чоловіка, що принижував загиблих військових

Поліцейські Києва затримали 45-річного чоловіка, який публічно принижував пам'ять загиблих військовослужбовців на Хрещатику та на Майдані Незалежності у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Поліцію Києва у Telegram.

Коли і як чоловік оскверняв пам’ять загиблих військовослужбовців

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, де чоловік з використанням ненормативної лексики висловлював образливі коментарі на адресу українських військових, зокрема тих, хто загинув, захищаючи країну від російської агресії.

Telegram-канал "Київ Оперативний" опублікував ролик, на якому чоловік ходив центром столиці, знімав на відео прапорці, які українці залишають у пам’ять полеглих захисників країни, та лайливо висловлювався.

"Таких клумб буде ще п’ять", – заявляє чоловік.

Пізніше він опублікував відео, на якому обурюється, що почав отримувати купу повідомлень й виправдовується, що не хотів нікого образити.

"Якщо я когось образив, то прошу у всіх вибачення", – говорить у відео чоловік.

Що загрожує чоловікові

Правоохоронці зазначають, що він є уродженцем Харкова. Чоловіка затримали поблизу його місця проживання в Києві під час спільної операції поліції, СБУ та патрульної поліції.

Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.