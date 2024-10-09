RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Пыталась повесить триколор в центре Одессы: что угрожает женщине за поддержку РФ

Фото: Полиция в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Полиция Одессы открыла уголовное производство против женщины, пытавшейся повесить российский триколор на Европейской площади в самом центре города.

Инцидент произошел 7 октября поздно вечером. Очевидцы сообщили правоохранителям, что женщина не только пыталась закрепить российское знамя на постаменте на Европейской площади, но и открыто выражала поддержку стране-агрессору.

Полиция установила личность правонарушительницы. Оказалось, что 43-летняя жительница Одессы уже привлекалась стражами порядка к ответственности за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Сейчас с женщиной работают следователи и сотрудники СБУ. Флаг изъяли и добавили к материалам дела как вещественное доказательство.

"В рамках производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, будут проведены необходимые экспертизы и решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников, а также избрание меры пресечения", – сообщают в полиции.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы за оправдывание вооруженной агрессии России против Украины.

Задержание женщины в Одессе (ГУ НПУ в Одесской области)

Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержан 45-летний харьковчанин, который осквернял память павших украинских защитников в центре столицы. Мужчина снимал видео возле установленных в память погибших военных флагов на Майдане Независимости и бранно высказывался.

Также РБК-Украина писало, что 7 октября в Киеве задержали женщину, которая во время утренней воздушной тревоги на железнодорожном вокзале высмеивала людей, пытавшихся обезопасить себя. Кроме того, женщина общалась по-русски.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаКоллаборантка