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Намагалася повісити триколор в центрі Одеси: що загрожує жінці за підтримку РФ

Середа 09 жовтня 2024 11:17
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Намагалася повісити триколор в центрі Одеси: що загрожує жінці за підтримку РФ Фото: Поліція в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Поліція Одеси відкрила кримінальне провадження проти жінки, яка намагалася повісити російський триколор на Європейській площі, у самому центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався 7 жовтня пізно ввечері. Очевидці повідомили правоохоронців, що жінка не лише намагалася закріпити російський прапор на постаменті на Європейській площі, але й відкрито висловлювала підтримку країни-агресора.

Поліція встановила особу правопорушниці. Виявилося, що 43-річна жителька Одеси уже притягувалася правоохоронцями до відповідальності за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

Зараз із жінкою працюють слідчі та співробітники СБУ. Прапор вилучили та додали до матеріалів справи як речовий доказ.

"У рамках провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, будуть проведені необхідні експертизи та вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, а також обрання запобіжного заходу", – повідомляють у поліції.

Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Намагалася повісити триколор в центрі Одеси: що загрожує жінці за підтримку РФЗатримання жінки в Одесі (ГУ НПУ в Одеській області)

Раніше ми розповідали, що у Києві затримали 45-річного харків’янина, який оскверняв пам’ять полеглих українських захисників у центрі столиці. Чоловік знімав відео біля встановлених у пам’ять загиблих військових прапорців на Майдані Незалежності та лайливо висловлювався.

Також РБК-Україна писало, що 7 жовтня в Києві затримали жінку, яка під час ранкової повітряної тривоги на залізничному вокзалі висміювала людей, що намагалися убезпечити себе. Крім того, жінка спілкувалася російською мовою.

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