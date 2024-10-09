Пыталась повесить триколор в центре Одессы: что угрожает женщине за поддержку РФ

Полиция Одессы открыла уголовное производство против женщины, пытавшейся повесить российский триколор на Европейской площади в самом центре города.

Инцидент произошел 7 октября поздно вечером. Очевидцы сообщили правоохранителям, что женщина не только пыталась закрепить российское знамя на постаменте на Европейской площади, но и открыто выражала поддержку стране-агрессору.

Полиция установила личность правонарушительницы. Оказалось, что 43-летняя жительница Одессы уже привлекалась стражами порядка к ответственности за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Сейчас с женщиной работают следователи и сотрудники СБУ. Флаг изъяли и добавили к материалам дела как вещественное доказательство.

"В рамках производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, будут проведены необходимые экспертизы и решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников, а также избрание меры пресечения", – сообщают в полиции.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы за оправдывание вооруженной агрессии России против Украины.

Задержание женщины в Одессе (ГУ НПУ в Одесской области)