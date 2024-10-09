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Пыталась повесить триколор в центре Одессы: что угрожает женщине за поддержку РФ

Среда 09 октября 2024 11:17
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Пыталась повесить триколор в центре Одессы: что угрожает женщине за поддержку РФ Фото: Полиция в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Полиция Одессы открыла уголовное производство против женщины, пытавшейся повесить российский триколор на Европейской площади в самом центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области .

Инцидент произошел 7 октября поздно вечером. Очевидцы сообщили правоохранителям, что женщина не только пыталась закрепить российское знамя на постаменте на Европейской площади, но и открыто выражала поддержку стране-агрессору.

Полиция установила личность правонарушительницы. Оказалось, что 43-летняя жительница Одессы уже привлекалась стражами порядка к ответственности за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Сейчас с женщиной работают следователи и сотрудники СБУ. Флаг изъяли и добавили к материалам дела как вещественное доказательство.

"В рамках производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, будут проведены необходимые экспертизы и решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников, а также избрание меры пресечения", – сообщают в полиции.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы за оправдывание вооруженной агрессии России против Украины.

Пыталась повесить триколор в центре Одессы: что угрожает женщине за поддержку РФЗадержание женщины в Одессе (ГУ НПУ в Одесской области)

Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержан 45-летний харьковчанин, который осквернял память павших украинских защитников в центре столицы. Мужчина снимал видео возле установленных в память погибших военных флагов на Майдане Независимости и бранно высказывался.

Также РБК-Украина писало, что 7 октября в Киеве задержали женщину, которая во время утренней воздушной тревоги на железнодорожном вокзале высмеивала людей, пытавшихся обезопасить себя. Кроме того, женщина общалась по-русски.

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