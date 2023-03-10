"Нам треба годувати людей". Вучич допустив, що сербська зброя могла опинитись в Україні

"Будь-які боєприпаси, які кудись експортуються, потраплять у Сирію, Малі, десь там, де йде війна. Ми дотримувалися всіх законів, ні на що не наступали, все чисто, як сльоза, і ні Росія, ні Україна, звичайно, не були до цього причетні", - заявив Вучич.

Він зазначив, що є трейдери, які можуть перекуповувати зброю, і "вона могла б опинитись в Україні чи Росії".

"Нам треба якось годувати людей, наша економіка має рости. Ми виготовляємо зброю, а не підбори, то що нам тепер робити? Ми не порушили жодного закону. Та всі запам’ятали: "Тепер ми донесемо на Вучича в Росію", - додав президент Сербії.