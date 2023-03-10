"Нам нужно кормить людей". Вучич допустил, что сербское оружие могло оказаться в Украине

"Любые боеприпасы, куда-то экспортируемые, попадут в Сирию, Мали, где-то там, где идет война. Мы соблюдали все законы, ни на что не наступали, все чисто, как слеза, и ни Россия, ни Украина, конечно, не были к этому причастны", - заявил Вучич.

Он отметил, что есть трейдеры, которые могут перекупать оружие, и "оно могло бы оказаться в Украине или России".

"Нам надо как-то кормить людей, наша экономика должна расти. Мы изготавливаем оружие, а не каблуки, так что нам теперь делать? Мы не нарушили ни одного закона. Но все запомнили: "Теперь мы донесем на Вучича в Россию", - добавил президент Сербии.