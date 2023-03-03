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МЗС Сербії відповіло на звинувачення Росії щодо поставок зброї Україні

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Сербія, П'ятниця 03 березня 2023 22:21
МЗС Сербії відповіло на звинувачення Росії щодо поставок зброї Україні Фото: міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Виправдовуючись перед Росією міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що його країна не надавала зброю Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Після вчорашнього запиту Росії повідомити, чи надала Сербія тисячі ракет Україні для її боротьби з Росією, міністр закордонних справ Сербії заявив, що жодна зброя не була експортована з країни будь-яким сторонам, залученим у "конфлікт".

"Я можу сказати, що оскільки моє міністерство дає дозвіл на експорт (зброї - ред.)… Сербія не постачає військову техніку в жодну країну, яка, на нашу думку, була б проблематичною", - сказав Дачич.

Нагадаємо, в четвер речниця МЗС Росії Марія Захарова висловила "глибоку стурбованість" повідомленнями про те, що її балканський союзник поставив Україні тисячі ракет.

"Ми стежимо за цією історією", - сказала Захарова в заяві, опублікованій на сайті російського МЗС.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія притягне до відповідальності своїх громадян, які були завербовані у ПВК "Вагнера" та брали участь у війні проти України.

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