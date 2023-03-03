МЗС Сербії відповіло на звинувачення Росії щодо поставок зброї Україні
Виправдовуючись перед Росією міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що його країна не надавала зброю Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Після вчорашнього запиту Росії повідомити, чи надала Сербія тисячі ракет Україні для її боротьби з Росією, міністр закордонних справ Сербії заявив, що жодна зброя не була експортована з країни будь-яким сторонам, залученим у "конфлікт".
"Я можу сказати, що оскільки моє міністерство дає дозвіл на експорт (зброї - ред.)… Сербія не постачає військову техніку в жодну країну, яка, на нашу думку, була б проблематичною", - сказав Дачич.
Нагадаємо, в четвер речниця МЗС Росії Марія Захарова висловила "глибоку стурбованість" повідомленнями про те, що її балканський союзник поставив Україні тисячі ракет.
"Ми стежимо за цією історією", - сказала Захарова в заяві, опублікованій на сайті російського МЗС.
Нагадаємо, раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія притягне до відповідальності своїх громадян, які були завербовані у ПВК "Вагнера" та брали участь у війні проти України.
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