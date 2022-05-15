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"Нам все разрешили". Оккупанты подтверждают использование запрещенного оружия против населения

Новина українською →
Украина, Воскресенье 15 мая 2022 12:06
"Нам все разрешили". Оккупанты подтверждают использование запрещенного оружия против населения Фото: оккупанты подтверждают использование запрещенного оружия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности опубликовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российские солдаты подтверждают использование против мирного населения запрещенного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Во время телефонного разговора с товарищем российский военный отметил, что руководство разрешило использовать запрещенные международным правом боеприпасы, в частности фосфорные и кассетные бомбы.

"Да, все ждут, когда Володьку (Путина, - ред.) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополя" сюда набросает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор - нам все разрешили, все пускаем туда", - заявил оккупант.

СБУ отметила, что с 2014 года украинские правоохранители фиксируют использование оккупационными войсками в зоне АТО/ООС запрещенного вооружения. После полномасштабного вторжения эти военные преступления совершаются по всей линии фронта.

Напомним, вчера российские оккупанты впервые сбросили зажигательные или фосфорные бомбы на мариупольскую "Азовсталь".

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