"Нам все дозволили". Окупанти підтверджують використання забороненої зброї проти населення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Під час телефонної розмови з товаришем російський військовий зазначив, що керівництво дозволило використовувати заборонені міжнародним правом боєприпаси, зокрема фосфорні та касетні бомби.

"Так, всі чекають, коли Володьку (Путіна, - ред.) це все заї*е, він війська виведе і "Тополя" сюди накидає. А так все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор - нам усе дозволили, все пускаємо туди", - заявив окупант.

СБУ зазначила, що з 2014 року українські правоохоронці фіксують використання окупаційними військами в зоні АТО/ООС забороненого озброєння. Після повномасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються по всій лінії фронту.